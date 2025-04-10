Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира, член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров назвал свою пятёрку величайших хоккеистов всех времён.

— Кого вы считаете величайшими хоккеистами всех времён? Можете назвать свою пятёрку?

— По моему мнению, Уэйн Гретцки — номер один. После него я бы сказал Алекс Овечкин. Затем Сидни Кросби. Номер четыре — Яромир Ягр. Номер пять… Ну, это открытый вопрос. Есть много великих, но я бы выбрал Павла Дацюка, — приводит слова Фёдорова RG.

Сергей Фёдоров возглавлял ЦСКА с 2021 по 2024 год и выиграл с армейским клубом два Кубка Гагарина.