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Один из лучших бомбардиров сезона НХЛ Маккиннон может пропустить остаток регулярки

Один из лучших бомбардиров сезона НХЛ Маккиннон может пропустить остаток регулярки
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Канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон может пропустить остаток регулярки. Об этом сообщает журналист Кори Масисак на своей странице в социальной сети. «Колорадо» осталось провести три встречи с «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Дакс».

Журналист отмечает, что форвард получил травму, и вскоре свой комментарий должен дать главный тренер «лавин» Джаред Беднар.

Натан Маккиннон делит первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона с российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым. У хоккеистов по 116 очков, при этом канадский игрок провёл на пять матчей больше, чем россиянин.

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