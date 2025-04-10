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«Ак Барс» продал джерси Овечкина с прощального матча Зарипова за 1,4 млн рублей

«Ак Барс» продал джерси Овечкина с прощального матча Зарипова за 1,4 млн рублей
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Именная форма нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с прощального матча Даниса Зарипова с автографами игроков была продана на аукционе за сумму более 1,4 млн рублей. Об этом сообщает экипировочный центр казанского «Ак Барса».

Торги начались 7 апреля, стартовая цена джерси — 50 тыс. рублей. Лот был продан за 1 млн 416 тыс. рублей. Победителем аукциона значится покупатель под именем Родион Б. Прощальный матч пятикратного обладателя Кубка Гагарина Зарипова, в котором приняли участие Овечкин и другие известные хоккеисты, прошёл в августе 2023 года в Казани.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 895-й в карьере в регулярках. Таким образом, 39-летний форвард покорил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

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