Вратарь «Айлендерс» Сорокин назвал топ-3 игрока, против которых тяжелее всего играть

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин назвал топ-3 игрока Национальной хоккейной лиги, против которых тяжелее всего играть.

— Топ-3 игрока, против которых тебе тяжелее всего играть.

— Кучеров, Панарин и Маккиннон, — сказал Сорокин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!»

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги у Сорокина 29 побед в 59 играх с 90,5% отражённых бросков и при коэффициенте надёжности 2,77.

Ранее стало известно, что Илья Сорокин получил травму во встрече регулярного сезона с «Нэшвилл Предаторз» выбыл на неопределённый срок из-за травмы нижней части тела.