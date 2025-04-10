Александру Овечкину изготовили специальный костюм, где указаны все его голы в НХЛ

Российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину изготовили специальный костюм, где на подкладке текстом указаны все его голы в НХЛ. На воротнике вышита надпись «GR895».

Фото: tombarnettcustom.com

Фото: tombarnettcustom.com

Фото: tombarnettcustom.com

Фото: tombarnettcustom.com

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 895-й в карьере в регулярках. Таким образом, 39-летний форвард покорил легендарный снайперский рекорд экс-форварда Уэйна Гретцки (894).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 61 встрече, записав в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».