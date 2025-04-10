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«Человек на трибуне просидел почти весь год». Сушинский — о Кузнецове в СКА

«Человек на трибуне просидел почти весь год». Сушинский — о Кузнецове в СКА
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил уход нападающего Евгения Кузнецова из СКА.

— Как думаете, не поторопился ли СКА с этим решением?
— Не думаю, что это импульсивное движение.

— Как оцените его сезон в СКА?
— Тяжело оценить, потому что человек на трибуне просидел почти весь год.

— В какой команде ждете Кузнецова?
— Его мастерство и талант, думаю, будут нужны кому-нибудь, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

В прошедшем регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.

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