«Человек на трибуне просидел почти весь год». Сушинский — о Кузнецове в СКА

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил уход нападающего Евгения Кузнецова из СКА.
— Как думаете, не поторопился ли СКА с этим решением?
— Не думаю, что это импульсивное движение.
— Как оцените его сезон в СКА?
— Тяжело оценить, потому что человек на трибуне просидел почти весь год.
— В какой команде ждете Кузнецова?
— Его мастерство и талант, думаю, будут нужны кому-нибудь, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».
В прошедшем регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.