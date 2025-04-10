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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 10 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 10 апреля 2025 года
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Сегодня, 10 апреля, прошли две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
5 : 2
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 Овчинников (Чезганов) – 09:40 (5x5)     1:1 Осипов (Филиппов) – 33:24 (5x5)     2:1 Егоров (Корбит, Соловьёв) – 37:56 (5x5)     3:1 Кровяков (Костенко) – 39:59 (5x4)     4:1 Петров – 45:42 (5x5)     4:2 Демидов (Смирнов) – 46:33 (5x4)     5:2 Петров (Егоров, Храпов) – 47:56 (5x5)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
ОТ
Челмет
Челябинск
0:1 Почивалов (Удот, Другаля) – 03:34 (5x5)     1:1 Пелевин (Кирсанов) – 18:31 (5x5)     2:1 Ильин (Орлович-Грудков, Чесноков) – 32:34 (5x5)     2:2 Шавеко (Зиновьев, Матюшин) – 46:22 (5x4)     2:3 Почивалов (Зиновьев, Проничкин) – 51:07 (5x5)     3:3 Конюшков (Виноградов, Чефанов) – 59:57 (5x5)     4:3 Александров (Опалев) – 75:18 (5x5)    

Счёт в парах четвертьфинала OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России:

«Динамо» (г. Санкт-Петербург) — «Магнитка» (г. Магнитогорск) 0-1
«Югра» (г. Ханты-Мансийск) — ХК «Норильск» (г. Норильск) 1-0

«Химик» (г. Воскресенск) — «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург) 1-0
«Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород) — «Челмет» (г. Челябинск) 1-0

Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России ведётся до четырёх побед.

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