Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 10 апреля 2025 года

Сегодня, 10 апреля, прошли две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Счёт в парах четвертьфинала OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России:

«Динамо» (г. Санкт-Петербург) — «Магнитка» (г. Магнитогорск) 0-1

«Югра» (г. Ханты-Мансийск) — ХК «Норильск» (г. Норильск) 1-0

«Химик» (г. Воскресенск) — «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург) 1-0

«Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород) — «Челмет» (г. Челябинск) 1-0

Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России ведётся до четырёх побед.