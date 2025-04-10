Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 10 апреля

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 10 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 апреля, прошёл один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
10 апреля 2025, четверг. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
МХК Динамо М
Москва
1:0 Эльблаус (Кузин, Филевский) – 24:14 (5x5)     2:0 Лутцев – 30:47 (5x5)     3:0 Филевский (Эльблаус) – 32:11 (5x5)     3:1 Анфинагентов (Ханин, Максимов) – 35:14 (5x4)     3:2 Носачёв (Максимов, Ханин) – 36:07 (5x4)     3:3 Архипов (Рябыкин, Меликов) – 46:29 (5x5)     4:3 Ульев (Лутцев) – 82:47 (5x5)    

Счёт в сериях первого раунда плей-офф МХЛ:

Восточная конференция

«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 2-3
«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург) — 3-0
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск) — 3-0
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск) — 3-1

Западная конференция

МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск) — 3-1
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 3-0
«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва) — 3-2
«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1-3

Календарь плей-офф МХЛ
Сетка плей-офф МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android