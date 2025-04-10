Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, прошёл один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Счёт в сериях первого раунда плей-офф МХЛ:

Восточная конференция

«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 2-3

«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург) — 3-0

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск) — 3-0

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск) — 3-1

Западная конференция

МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск) — 3-1

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 3-0

«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва) — 3-2

«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1-3