«Вашингтон» изменил место проведения торжественного мероприятия в честь рекорда Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» объявил о смене места проведения GR8 City Celebration – мероприятия, посвященное рекорда российского нападающего Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Как сообщается на официальном сайте клуба, вместо арены «Юнион Стейшн» мероприятие состоится на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, Место проведения было изменено, чтобы вместить большее количество болельщиков.

На празднике, который начнётся 11 апреля в 22:00 мск, будет присутствовать сам Овечкин, а также Никлас Бекстрём, Ти-Джей Оши и владелец клуба Тед Леонсис.

Это бесплатное мероприятие, открытое для всех желающих. Посетителей ждут фотозоны, интерактивные станции, встречи с бывшими игроками клуба, подарки и многое другое.