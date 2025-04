Официальный аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина

Официальный аккаунт НХЛ в Европе (NHL Europe) не указал слово «русские» в субтитрах к выступлению российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, после того как он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории регулярных чемпионатов.

В ролике, опубликованном в одной из социальных сетей, Овечкин произносит фразу: «Русские, мы сделали это» (Russians, we did it. — Прим. «Чемпионата»). Однако в субтитрах фраза была изменена. Вместо слова «Russians» в субтитрах указано слово «Watching» (присутствующие, зрители. — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Россиян обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.