Овечкину вручили золотую клюшку во время церемонии перед матчем с «Каролиной»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

Перед матчем состоялась специальная церемония в честь российского нападающего Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин вышел на лёд со своей семьёй, где ему вручили золотую клюшку.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Россиян обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.