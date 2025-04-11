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Овечкину вручили золотую клюшку во время церемонии перед матчем с «Каролиной»

Овечкину вручили золотую клюшку во время церемонии перед матчем с «Каролиной»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42     0:2 Блейк (Джарвис, Бёрнс) – 07:14     1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp)    

Перед матчем состоялась специальная церемония в честь российского нападающего Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин вышел на лёд со своей семьёй, где ему вручили золотую клюшку.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Россиян обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

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