Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по числу сезонов с 50+ передачами

В эти минуты в Элмонте на стадионе «: Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:0 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин забил гол и отметился результативной передачей.

Как сообщается на официальном сайте лиги, Панарин записал на свой счёт свой пятый сезон с 50+ передачами в составе «Рейнджерс» и превзошёл Марка Мессье и Рода Гилберта, став вторым по этому показателю в истории франшизы после Брайана Лича (6).