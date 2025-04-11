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Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по числу сезонов с 50+ передачами

Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по числу сезонов с 50+ передачами
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В эти минуты в Элмонте на стадионе «: Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Кайлли) – 03:17     0:2 Кайлли (Зибанеджад, Миллер) – 12:49     0:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 13:51 (pp)     0:4 Панарин (Трочек, Фокс) – 19:15    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:0 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин забил гол и отметился результативной передачей.

Как сообщается на официальном сайте лиги, Панарин записал на свой счёт свой пятый сезон с 50+ передачами в составе «Рейнджерс» и превзошёл Марка Мессье и Рода Гилберта, став вторым по этому показателю в истории франшизы после Брайана Лича (6).

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