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Овечкин обошёл Гретцки по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин обошёл Гретцки по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42     0:2 Блейк (Джарвис, Бёрнс) – 07:14     1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp)    

На момент написания новости завершился первый период. В составе столичного клуба выступает российский нападающий Александр Овечкин, который провёл свой 1 488-й матч в НХЛ и обошёл Уэйна Гретцки по этому показателю и вышел на чистое 26-е место. Рекорд принадлежит Патрику Марло, который провёл 1779 игр в НХЛ.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Россиян обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

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