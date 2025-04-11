Овечкин обошёл Гретцки по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости завершился первый период. В составе столичного клуба выступает российский нападающий Александр Овечкин, который провёл свой 1 488-й матч в НХЛ и обошёл Уэйна Гретцки по этому показателю и вышел на чистое 26-е место. Рекорд принадлежит Патрику Марло, который провёл 1779 игр в НХЛ.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Россиян обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.