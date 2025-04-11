Ковальчук посетил матч «Вашингтона» с церемонией чествования лучшего снайпера НХЛ Овечкина

В эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Перед началом игры состоялась церемония чествования 39-летнего российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина который в предыдущем выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил свою 895-ю шайбу в карьере и побил снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки.

На трибунах вместе с семьей Овечкина в кадр трансляции попал 41-летний экс-нападающий сборной России Илья Ковальчук, который часть сезона-2019/2020 также выступал за «Вашингтон».

Фото: Скрин трансляции

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