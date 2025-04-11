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Ковальчук посетил матч «Вашингтона» с церемонией чествования лучшего снайпера НХЛ Овечкина

Ковальчук посетил матч «Вашингтона» с церемонией чествования лучшего снайпера НХЛ Овечкина
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В эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Перед началом игры состоялась церемония чествования 39-летнего российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина который в предыдущем выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил свою 895-ю шайбу в карьере и побил снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42     0:2 Блейк (Джарвис, Бёрнс) – 07:14     1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp)     2:2    

На трибунах вместе с семьей Овечкина в кадр трансляции попал 41-летний экс-нападающий сборной России Илья Ковальчук, который часть сезона-2019/2020 также выступал за «Вашингтон».

Фото: Скрин трансляции

Видео: Ковальчук показал тренировку с Малкиным

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