Видео церемонии чествования Александра Овечкина перед матчем с «Каролиной»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит второй период. Перед матчем на стадионе прошла торжественная церемония чествования российского нападающего Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.