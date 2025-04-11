Видео церемонии чествования Александра Овечкина перед матчем с «Каролиной»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42 0:2 Блейк (Джарвис, Бёрнс) – 07:14 1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp) 2:2 Строум (Овечкин) – 30:50 (pp) 3:2 Дауд (Дьюхейм, Карлсон) – 36:51 4:2 Уилсон (Макмайкл) – 37:29 4:3 Мартинук (Бёрнс) – 44:42
На момент написания новости проходит второй период. Перед матчем на стадионе прошла торжественная церемония чествования российского нападающего Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.
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