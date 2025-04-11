Овечкин оформил ассист в игре с «Каролиной». Он набирал очки в 11 из 12 последних матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативный пас в домашнем матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты на вашингтонской «Кэпитал Уан-Арене». На 31-й минуте матча после заблокированного броска Овечкина вторую шайбу «Кэпиталз» в этой игре забросил Дилан Строум.

Тем самым Овечкин продлил свою результативную серию — он набирает очки в шестом матче подряд, в пяти предыдущих встречах забросив шесть шайб и отдав три ассиста. Из 12 последних игр 39-летний Александр набирал хотя бы одно очко в 11, его общая результативность на этом отрезке составляет на текущую минуту 17 очков — девять шайб и восемь передач.

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