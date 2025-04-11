Овечкин оформил ассист в игре с «Каролиной». Он набирал очки в 11 из 12 последних матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативный пас в домашнем матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты на вашингтонской «Кэпитал Уан-Арене». На 31-й минуте матча после заблокированного броска Овечкина вторую шайбу «Кэпиталз» в этой игре забросил Дилан Строум.
Тем самым Овечкин продлил свою результативную серию — он набирает очки в шестом матче подряд, в пяти предыдущих встречах забросив шесть шайб и отдав три ассиста. Из 12 последних игр 39-летний Александр набирал хотя бы одно очко в 11, его общая результативность на этом отрезке составляет на текущую минуту 17 очков — девять шайб и восемь передач.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 11 апреля 2025
-
05:11
-
04:54
-
04:44
-
04:37
-
04:36
-
04:22
-
04:06
-
03:36
-
03:24
-
02:59
-
02:37
-
01:40
- 10 апреля 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:14
-
23:00
-
22:45
-
22:27
-
22:13
-
22:00
-
21:43
-
21:25
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:43
-
20:29
-
20:13
-
20:13
-
19:56
-
19:42
-
19:29
-
19:14
-
19:05