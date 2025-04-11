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Овечкин оформил ассист в игре с «Каролиной». Он набирал очки в 11 из 12 последних матчей

Овечкин оформил ассист в игре с «Каролиной». Он набирал очки в 11 из 12 последних матчей
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативный пас в домашнем матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты на вашингтонской «Кэпитал Уан-Арене». На 31-й минуте матча после заблокированного броска Овечкина вторую шайбу «Кэпиталз» в этой игре забросил Дилан Строум.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42     0:2 Блейк (Джарвис, Бёрнс) – 07:14     1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp)     2:2 Строум (Овечкин) – 30:50 (pp)     3:2 Дауд (Дьюхейм, Карлсон) – 36:51     4:2 Уилсон (Макмайкл) – 37:29     4:3 Мартинук (Бёрнс) – 44:42    

Тем самым Овечкин продлил свою результативную серию — он набирает очки в шестом матче подряд, в пяти предыдущих встречах забросив шесть шайб и отдав три ассиста. Из 12 последних игр 39-летний Александр набирал хотя бы одно очко в 11, его общая результативность на этом отрезке составляет на текущую минуту 17 очков — девять шайб и восемь передач.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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