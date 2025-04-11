22 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Ларкин, Шьяро) – 06:13 1:1 Родригес (Шмидт, Форслинг) – 22:58 (pp) 2:1 Самоскевич (Форслинг, Балинскис) – 28:46 3:1 Маршан (Балинскис, Луостаринен) – 36:21 4:1 Барков (Джонс, Райнхарт) – 54:03
В составе победителей отличились Эван Родригес, Мэки Самоскевич, Брэд Маршан и Александр Барков. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 21 сейв.
За «Детройт» забил Алекс Дебринкэт. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Детройт» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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