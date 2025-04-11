22 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Эван Родригес, Мэки Самоскевич, Брэд Маршан и Александр Барков. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 21 сейв.

За «Детройт» забил Алекс Дебринкэт. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Детройт» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».