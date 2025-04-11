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Флорида – Детройт, результат матча 11 апреля 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

22 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Ларкин, Шьяро) – 06:13     1:1 Родригес (Шмидт, Форслинг) – 22:58 (pp)     2:1 Самоскевич (Форслинг, Балинскис) – 28:46     3:1 Маршан (Балинскис, Луостаринен) – 36:21     4:1 Барков (Джонс, Райнхарт) – 54:03    

В составе победителей отличились Эван Родригес, Мэки Самоскевич, Брэд Маршан и Александр Барков. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 21 сейв.

За «Детройт» забил Алекс Дебринкэт. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Детройт» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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