Ассист Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Баффало» и продолжить борьбу за плей-офф

В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сэйбр». Победа со счётом 3:2 осталась за «Коламбусом».

Результативным пасом на победную шайбу «Блю Джекетс» на 47-й минуте отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Голы в этой игре записали на свой счёт Джон-Джейсон Петерка и Расмус Далин (оба — «Баффало»), в составе «Коламбуса» отличились Джеймс ван Римсдайк, Зак Астон-Риз, Бун Дженнер.

«Блю Джекетс» набрали 81 очко в 78 матчах, занимают девятое место в Восточной конференции с отставанием в шесть очков от сыгравшего столько же матчей «Монреаль Канадиенс» и сохраняют шансы на плей-офф, которые утратили бы в случае поражения в основное время.

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