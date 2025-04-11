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Коламбус Блю Джекетс — Баффало Сэйбрз, результат матча 11 апреля 2025, счет 3:2, НХЛ 2024-2025

Ассист Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Баффало» и продолжить борьбу за плей-офф
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В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сэйбр». Победа со счётом 3:2 осталась за «Коламбусом».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Петерка (Маклауд, Далин) – 11:54     0:2 Далин (Бенсон, Кулих) – 14:39     1:2 ван Римсдайк (Джонсон, Веренски) – 19:51     2:2 Астон-Риз (Гудбрансон) – 44:00     3:2 Дженнер (Марченко, Монахан) – 46:42 (pp)    

Результативным пасом на победную шайбу «Блю Джекетс» на 47-й минуте отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Голы в этой игре записали на свой счёт Джон-Джейсон Петерка и Расмус Далин (оба — «Баффало»), в составе «Коламбуса» отличились Джеймс ван Римсдайк, Зак Астон-Риз, Бун Дженнер.

«Блю Джекетс» набрали 81 очко в 78 матчах, занимают девятое место в Восточной конференции с отставанием в шесть очков от сыгравшего столько же матчей «Монреаль Канадиенс» и сохраняют шансы на плей-офф, которые утратили бы в случае поражения в основное время.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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