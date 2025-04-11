Овечкин набрал 70-е очко в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев. Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 70-е (42+28) очко в нынешнем сезоне.

Напомним, в предыдущем матче матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.