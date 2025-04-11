Дубль Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс» 9:2

В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и « Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли ньюйоркское дерби с разгромным счётом 9:2.

В составе «Рейнджерс» три очка набрал российский нападающий Артемий Панарин, на счету которого дубль (четвёртая и девятая шайбы гостей) и результативный пас. Гол на счету форварда «Айлендерс» Максима Цыплакова. Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил 44 из 46 бросков в створ (95,65%).

Эта победа позволила «Рейнджерс» сохранить последние шансы на попадание в плей-офф — в их активе 81 очко в 79 матчах и шестиочковое отставание от занимающего восьмое место на Востоке «Монреаль Канадиенс», при равенстве очков ньюйоркцы будут выше по дополнительным показателям. Символические шансы опередить «Монреаль» сохранили и «Айлендерс», у которых 79 очков в 78 матчах.