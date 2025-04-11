Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 11 апреля 2025, счет 2:9, НХЛ 2024-2025

Дубль Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс» 9:2
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и « Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли ньюйоркское дерби с разгромным счётом 9:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 9
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Кайлли) – 03:17     0:2 Кайлли (Зибанеджад, Миллер) – 12:49     0:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 13:51 (pp)     0:4 Панарин (Трочек, Фокс) – 19:15     0:5 Пярссинен (Лафреньер) – 28:19     1:5 Цыплаков (Хольмстрём, Пелеч) – 39:06 (pp)     1:6 Берард (Ремпе, Кэррик) – 47:54     2:6 Фэшинг (Сизикас, Энгвалль) – 50:52     2:7 Берард (Кэррик) – 52:37     2:8 Лафреньер (Фокс, Пярссинен) – 55:54     2:9 Панарин (Пярссинен) – 58:51    

В составе «Рейнджерс» три очка набрал российский нападающий Артемий Панарин, на счету которого дубль (четвёртая и девятая шайбы гостей) и результативный пас. Гол на счету форварда «Айлендерс» Максима Цыплакова. Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил 44 из 46 бросков в створ (95,65%).

Эта победа позволила «Рейнджерс» сохранить последние шансы на попадание в плей-офф — в их активе 81 очко в 79 матчах и шестиочковое отставание от занимающего восьмое место на Востоке «Монреаль Канадиенс», при равенстве очков ньюйоркцы будут выше по дополнительным показателям. Символические шансы опередить «Монреаль» сохранили и «Айлендерс», у которых 79 очков в 78 матчах.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Видео
«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» в сверхрезультативном матче с юбилейной шайбой Панарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android