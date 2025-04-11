«Вашингтон» обыграл «Каролину» в серии буллитов, Овечкин отметился передачей

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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 4:4. Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей голами отметились Дилан Строум, Ник Дауд, Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа, оформивший победную шайбу в серии буллитов. Капитан «столичных» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

За «Каролину» отличились Логан Станковен, Джексон Блейк и Джордан Мартинук. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников занёс в свой актив ассист.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», а «Каролина» встретится с «Рейнджерс».

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