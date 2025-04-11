Артемий Панарин признан НХЛ второй звездой дерби «Айлендерс» — «Рейнджерс» с 11 голами
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (9:2), который завершился в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) в ночь с 10 на 11 апреля мск. На счету Панарина в этой игре две заброшенные шайбы и результативный пас.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 9
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Кайлли) – 03:17 0:2 Кайлли (Зибанеджад, Миллер) – 12:49 0:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 13:51 (pp) 0:4 Панарин (Трочек, Фокс) – 19:15 0:5 Пярссинен (Лафреньер) – 28:19 1:5 Цыплаков (Хольмстрём, Пелеч) – 39:06 (pp) 1:6 Берард (Ремпе, Кэррик) – 47:54 2:6 Фэшинг (Сизикас, Энгвалль) – 50:52 2:7 Берард (Кэррик) – 52:37 2:8 Лафреньер (Фокс, Пярссинен) – 55:54 2:9 Панарин (Пярссинен) – 58:51
Статус первой звезды матча получил нападающий «Рейнджерс» Бретт Берард — на его счету две заброшенные шайбы. Третьей звездой был признан форвард «синерубашечников» Уилл Кайлли, который отметился голом и результативной передачей.
Видео: Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина
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