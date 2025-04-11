Артемий Панарин признан НХЛ второй звездой дерби «Айлендерс» — «Рейнджерс» с 11 голами

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (9:2), который завершился в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) в ночь с 10 на 11 апреля мск. На счету Панарина в этой игре две заброшенные шайбы и результативный пас.

Статус первой звезды матча получил нападающий «Рейнджерс» Бретт Берард — на его счету две заброшенные шайбы. Третьей звездой был признан форвард «синерубашечников» Уилл Кайлли, который отметился голом и результативной передачей.

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