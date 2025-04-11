«Виннипег» всухую обыграл конкурента в гонке за Президентский кубок «Даллас»
Поделиться
В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс», претендующими на Президентский кубок — приз лучшей команде регулярного чемпионата. Гости выиграли встречу со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер (Моррисси, Лаури) – 18:37 0:2 Бэррон (Танев, Стэнли) – 23:37 0:3 Коннор (Шайфли, Иафалло) – 46:20 0:4 Коннор (Андерсон-Долан, Моррисси) – 48:40
Дубль в составе «Джетс» оформил Кайл Коннор, по одной шайбе забросили Нино Нидеррайтер и Морган Бэррон.
«Виннипег» набрал 112 очков в 79 матчах, продолжает лидировать в сводной таблице НХЛ оторвался от второй команды Западной конференции «Далласа» на шесть очков, при равенстве преимущество по дополнительным показателям будет у «Старз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 11 апреля 2025
-
06:22
-
06:20
-
05:46
-
05:38
-
05:36
-
05:11
-
04:54
-
04:44
-
04:37
-
04:36
-
04:22
-
04:06
-
03:36
-
03:24
-
02:59
-
02:37
-
01:40
- 10 апреля 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:14
-
23:00
-
22:45
-
22:27
-
22:13
-
22:00
-
21:43
-
21:25
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:43
-
20:29
-
20:13
-
20:13