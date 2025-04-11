«Виннипег» всухую обыграл конкурента в гонке за Президентский кубок «Даллас»

В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс», претендующими на Президентский кубок — приз лучшей команде регулярного чемпионата. Гости выиграли встречу со счётом 4:0.

Дубль в составе «Джетс» оформил Кайл Коннор, по одной шайбе забросили Нино Нидеррайтер и Морган Бэррон.

«Виннипег» набрал 112 очков в 79 матчах, продолжает лидировать в сводной таблице НХЛ оторвался от второй команды Западной конференции «Далласа» на шесть очков, при равенстве преимущество по дополнительным показателям будет у «Старз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.