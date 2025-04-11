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Даллас Старз — Виннипег Джетс, результат матча 11 апреля 2025, счет 0:4, НХЛ 2024-2025

«Виннипег» всухую обыграл конкурента в гонке за Президентский кубок «Даллас»
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В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс», претендующими на Президентский кубок — приз лучшей команде регулярного чемпионата. Гости выиграли встречу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер (Моррисси, Лаури) – 18:37     0:2 Бэррон (Танев, Стэнли) – 23:37     0:3 Коннор (Шайфли, Иафалло) – 46:20     0:4 Коннор (Андерсон-Долан, Моррисси) – 48:40    

Дубль в составе «Джетс» оформил Кайл Коннор, по одной шайбе забросили Нино Нидеррайтер и Морган Бэррон.

«Виннипег» набрал 112 очков в 79 матчах, продолжает лидировать в сводной таблице НХЛ оторвался от второй команды Западной конференции «Далласа» на шесть очков, при равенстве преимущество по дополнительным показателям будет у «Старз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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