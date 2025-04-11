Ситуация в гонке за Президентский кубок НХЛ: «Виннипег», «Вашингтон», «Даллас»

В НХЛ завершились все матчи игрового дня с 10 по 11 апреля мск с участием клубов, претендующих на Президентский кубок — приз лучшей команде регулярного чемпионата. В очном матче конкурентов «Виннипег Джетс» обыграл на выезде «Даллас Старз» со счётом 4:0, «Вашингтон Кэпиталз» набрал два очка с «Каролиной Харрикейнз» в серии буллитов (5:4 Б).

Гонку возглавляет лидирующий в Западной конференции «Виннипег», в активе которого 112 очков в 79 матчах. У лидера Восточной конференции «Вашингтона» 109 очков в 78 матчах, «Кэпиталз» отстают от «Джетс» на три фактических очка и на одно потерянное.

«Даллас», у которого осталось 106 очков в 79 матчах, ещё сохранил шансы сравняться с «Виннипегом» по очкам и обогнать его по победам в основное время (сейчас 41 против 42). У «Вашингтона» и «Джетс» по 42 победы в основное время, а побед с учётом OT значительно больше у «Виннипега» (52 против 48) — в этой паре возможны разные варианты при равенстве очков. В случае равенства «Кэпиталз» и «Старз» также пока нет определённости по дополнительным показателям (сейчас победы в основное время 42:41 в пользу «Вашингтона», с учётом OT — равенство 48:48).

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