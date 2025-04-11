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Ситуация в гонке за Президентский кубок НХЛ: «Виннипег», «Вашингтон», «Даллас»

Ситуация в гонке за Президентский кубок НХЛ: «Виннипег», «Вашингтон», «Даллас»
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В НХЛ завершились все матчи игрового дня с 10 по 11 апреля мск с участием клубов, претендующих на Президентский кубок — приз лучшей команде регулярного чемпионата. В очном матче конкурентов «Виннипег Джетс» обыграл на выезде «Даллас Старз» со счётом 4:0, «Вашингтон Кэпиталз» набрал два очка с «Каролиной Харрикейнз» в серии буллитов (5:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер (Моррисси, Лаури) – 18:37     0:2 Бэррон (Танев, Стэнли) – 23:37     0:3 Коннор (Шайфли, Иафалло) – 46:20     0:4 Коннор (Андерсон-Долан, Моррисси) – 48:40    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42     0:2 Блейк (Джарвис) – 07:14     1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp)     2:2 Строум (Овечкин) – 30:50 (pp)     3:2 Дауд (Дьюхейм, Карлсон) – 36:51     4:2 Уилсон (Макмайкл) – 37:29     4:3 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 44:42     4:4 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15     5:4 Дюбуа – 65:00    

Гонку возглавляет лидирующий в Западной конференции «Виннипег», в активе которого 112 очков в 79 матчах. У лидера Восточной конференции «Вашингтона» 109 очков в 78 матчах, «Кэпиталз» отстают от «Джетс» на три фактических очка и на одно потерянное.

«Даллас», у которого осталось 106 очков в 79 матчах, ещё сохранил шансы сравняться с «Виннипегом» по очкам и обогнать его по победам в основное время (сейчас 41 против 42). У «Вашингтона» и «Джетс» по 42 победы в основное время, а побед с учётом OT значительно больше у «Виннипега» (52 против 48) — в этой паре возможны разные варианты при равенстве очков. В случае равенства «Кэпиталз» и «Старз» также пока нет определённости по дополнительным показателям (сейчас победы в основное время 42:41 в пользу «Вашингтона», с учётом OT — равенство 48:48).

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