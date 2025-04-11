«Вашингтон» гарантировал себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 4:4. Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов.

«Вашингтон» благодаря победе в этом матче обеспечил себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам текущей «регулярки». Отметим, что капитан «столичных» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», а «Каролина» встретится с «Рейнджерс».