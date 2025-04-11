Коннор Хеллебайк упрочил лидерство по «сухим» матчам, оторвавшись от Андрея Василевского

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк в выездном матче с «Даллас Старз» (4:0) оформил свой восьмой шат-аут в текущем сезоне НХЛ. Американский вратарь отразил в этой игре все 25 бросков в створ своих ворот.

Благодаря этому Хеллебайк упрочил своё лидерство среди всех вратарей лиги по количеству «сухих» матчей в текущем сезоне, увеличив отрыв от российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, в активе которого шесть шат-аутов.

В топ-6 вратарей лиги по числу «сухарей» в сезоне с пятью шат-аутами входят ещё два вратаря из России — Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также швед Филип Густавссон («Миннесота Уайлд») и канадец Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингз»).

Видео: Андрей Василевский дал совет юным вратарям