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Коннор Хеллебайк упрочил лидерство по «сухим» матчам, оторвавшись от Андрея Василевского

Коннор Хеллебайк упрочил лидерство по «сухим» матчам, оторвавшись от Андрея Василевского
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Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк в выездном матче с «Даллас Старз» (4:0) оформил свой восьмой шат-аут в текущем сезоне НХЛ. Американский вратарь отразил в этой игре все 25 бросков в створ своих ворот.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер (Моррисси, Лаури) – 18:37     0:2 Бэррон (Танев, Стэнли) – 23:37     0:3 Коннор (Шайфли, Иафалло) – 46:20     0:4 Коннор (Андерсон-Долан, Моррисси) – 48:40    

Благодаря этому Хеллебайк упрочил своё лидерство среди всех вратарей лиги по количеству «сухих» матчей в текущем сезоне, увеличив отрыв от российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, в активе которого шесть шат-аутов.

В топ-6 вратарей лиги по числу «сухарей» в сезоне с пятью шат-аутами входят ещё два вратаря из России — Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также швед Филип Густавссон («Миннесота Уайлд») и канадец Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингз»).

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