Панарин сократил отставание от Овечкина в гонке российских снайперов НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (9:2) оформил дубль, забросив свои 36-ю и 37-ю шайбы в текущем сезоне. Благодаря этому Панарин сократил отставание от лидирующего Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз») в гонке российских снайперов сезона, в которой занимает второе место.

Теперь Артемий с 37 голами отстаёт от Овечкина, в активе которого осталось 42 гола, на пять заброшенных шайб.

В топ-5 по этому показателю входят также Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 34 гола), Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс», 33 гола) и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс», 31 гол).

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