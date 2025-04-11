Панарин сократил отставание от Овечкина в гонке российских снайперов НХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (9:2) оформил дубль, забросив свои 36-ю и 37-ю шайбы в текущем сезоне. Благодаря этому Панарин сократил отставание от лидирующего Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз») в гонке российских снайперов сезона, в которой занимает второе место.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 9
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Кайлли) – 03:17 0:2 Кайлли (Зибанеджад, Миллер) – 12:49 0:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 13:51 (pp) 0:4 Панарин (Трочек, Фокс) – 19:15 0:5 Пярссинен (Лафреньер) – 28:19 1:5 Цыплаков (Хольмстрём, Пелеч) – 39:06 (pp) 1:6 Берард (Ремпе, Кэррик) – 47:54 2:6 Фэшинг (Сизикас, Энгвалль) – 50:52 2:7 Берард (Кэррик) – 52:37 2:8 Лафреньер (Фокс, Пярссинен) – 55:54 2:9 Панарин (Пярссинен) – 58:51
Теперь Артемий с 37 голами отстаёт от Овечкина, в активе которого осталось 42 гола, на пять заброшенных шайб.
В топ-5 по этому показателю входят также Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 34 гола), Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс», 33 гола) и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс», 31 гол).
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