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Панарин сократил отставание от Овечкина в гонке российских снайперов НХЛ

Панарин сократил отставание от Овечкина в гонке российских снайперов НХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (9:2) оформил дубль, забросив свои 36-ю и 37-ю шайбы в текущем сезоне. Благодаря этому Панарин сократил отставание от лидирующего Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз») в гонке российских снайперов сезона, в которой занимает второе место.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 9
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Кайлли) – 03:17     0:2 Кайлли (Зибанеджад, Миллер) – 12:49     0:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 13:51 (pp)     0:4 Панарин (Трочек, Фокс) – 19:15     0:5 Пярссинен (Лафреньер) – 28:19     1:5 Цыплаков (Хольмстрём, Пелеч) – 39:06 (pp)     1:6 Берард (Ремпе, Кэррик) – 47:54     2:6 Фэшинг (Сизикас, Энгвалль) – 50:52     2:7 Берард (Кэррик) – 52:37     2:8 Лафреньер (Фокс, Пярссинен) – 55:54     2:9 Панарин (Пярссинен) – 58:51    

Теперь Артемий с 37 голами отстаёт от Овечкина, в активе которого осталось 42 гола, на пять заброшенных шайб.

В топ-5 по этому показателю входят также Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 34 гола), Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс», 33 гола) и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс», 31 гол).

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Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

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