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Овечкин не сумел забить в пустые ворота, через несколько секунд «Каролина» сравняла счёт

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 4:4. Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов.

В концовке третьего периода нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин имел возможность забросить шайбу в пустые ворота, однако его бросок заблокировал форвард Сет Джарвис, который сравнял счёт за 105 секунд до конца двадцатиминутки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», а «Каролина» встретится с «Рейнджерс».