Гол Ивана Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл»

На стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Вильям Карлссон и российский нападающий Иван Барбашёв, на счету которого теперь 49 (22+27) очков в текущем сезоне НХЛ. В составе «Сиэтла» отличился Джаред Макканн.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Нэшвиллом», а «Сиэтл» встретится с «Сент-Луисом».

Артём Дзюба поздравил Александра Овечкина с рекордом в НХЛ: