Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Ивана Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл»

Гол Ивана Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл»
Комментарии

На стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Барбашёв – 06:58     2:0 Карлссон (Смит, Макнэбб) – 27:56     2:1 Макканн (Эберле, Ларссон) – 37:21    

В составе победителей голами отметились Вильям Карлссон и российский нападающий Иван Барбашёв, на счету которого теперь 49 (22+27) очков в текущем сезоне НХЛ. В составе «Сиэтла» отличился Джаред Макканн.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Нэшвиллом», а «Сиэтл» встретится с «Сент-Луисом».

Материалы по теме
Молодой российский феномен отправляется покорять НХЛ. Что ждёт Демидова в «Монреале»?
Молодой российский феномен отправляется покорять НХЛ. Что ждёт Демидова в «Монреале»?

Артём Дзюба поздравил Александра Овечкина с рекордом в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android