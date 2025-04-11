Гол Ивана Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл»
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На стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Барбашёв – 06:58 2:0 Карлссон (Смит, Макнэбб) – 27:56 2:1 Макканн (Эберле, Ларссон) – 37:21
В составе победителей голами отметились Вильям Карлссон и российский нападающий Иван Барбашёв, на счету которого теперь 49 (22+27) очков в текущем сезоне НХЛ. В составе «Сиэтла» отличился Джаред Макканн.
В следующем матче «Вегас» сыграет с «Нэшвиллом», а «Сиэтл» встретится с «Сент-Луисом».
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