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«Вашингтон» подготовил видеоролик с Александром Овечкиным для празднования его рекорда

«Вашингтон» подготовил видеоролик с Александром Овечкиным для празднования его рекорда
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В ночь с 10 на 11 апреля мск на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (5:4 Б) состоялась церемония празднования нового снайперского рекорда в истории НХЛ, который принадлежит теперь забросившему 895 шайб в регулярных сезонах за карьеру 39-летнему российскому нападающему «Кэпиталз» Александру Овечкину.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42     0:2 Блейк (Джарвис) – 07:14     1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp)     2:2 Строум (Овечкин) – 30:50 (pp)     3:2 Дауд (Дьюхейм, Карлсон) – 36:51     4:2 Уилсон (Макмайкл) – 37:29     4:3 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 44:42     4:4 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15     5:4 Дюбуа – 65:00    

Для церемонии празднования медиаслужба «Вашингтона» подготовила специальный видеоролик.

Рекордную 895-ю шайбу Овечкин забросил 6 апреля в выездной встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) в ворота российского голкипера Ильи Сорокина.

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