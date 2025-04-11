«Вашингтон» подготовил видеоролик с Александром Овечкиным для празднования его рекорда

В ночь с 10 на 11 апреля мск на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (5:4 Б) состоялась церемония празднования нового снайперского рекорда в истории НХЛ, который принадлежит теперь забросившему 895 шайб в регулярных сезонах за карьеру 39-летнему российскому нападающему «Кэпиталз» Александру Овечкину.

Для церемонии празднования медиаслужба «Вашингтона» подготовила специальный видеоролик.

Рекордную 895-ю шайбу Овечкин забросил 6 апреля в выездной встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) в ворота российского голкипера Ильи Сорокина.