НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 апреля
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Сегодня, 11 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Петерка (Маклауд, Далин) – 11:54 0:2 Далин (Бенсон, Кулих) – 14:39 1:2 ван Римсдайк (Джонсон, Веренски) – 19:51 2:2 Астон-Риз (Гудбрансон) – 44:00 3:2 Дженнер (Марченко, Монахан) – 46:42 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Ларкин, Шьяро) – 06:13 1:1 Родригес (Шмидт, Форслинг) – 22:58 (pp) 2:1 Самоскевич (Форслинг, Балинскис) – 28:46 3:1 Маршан (Балинскис, Луостаринен) – 36:21 4:1 Барков (Джонс, Райнхарт) – 54:03
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Пастрняк (Линдхольм, Гики) – 10:39 1:1 Фолиньо – 27:55 1:2 Донато (Курашев, Ринзел) – 43:14 1:3 Бертуцци – 44:23 1:4 Корчински (Бедард, Мур) – 44:47 2:4 Гики – 51:08 2:5 Фолиньо (Власик) – 59:33 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 9
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Кайлли) – 03:17 0:2 Кайлли (Зибанеджад, Миллер) – 12:49 0:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 13:51 (pp) 0:4 Панарин (Трочек, Фокс) – 19:15 0:5 Пярссинен (Лафреньер) – 28:19 1:5 Цыплаков (Хольмстрём, Пелеч) – 39:06 (pp) 1:6 Берард (Ремпе, Кэррик) – 47:54 2:6 Фэшинг (Сизикас, Энгвалль) – 50:52 2:7 Берард (Кэррик) – 52:37 2:8 Лафреньер (Фокс, Пярссинен) – 55:54 2:9 Панарин (Пярссинен) – 58:51
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42 0:2 Блейк (Джарвис) – 07:14 1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp) 2:2 Строум (Овечкин) – 30:50 (pp) 3:2 Дауд (Дьюхейм, Карлсон) – 36:51 4:2 Уилсон (Макмайкл) – 37:29 4:3 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 44:42 4:4 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 5:4 Дюбуа – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер (Моррисси, Лаури) – 18:37 0:2 Бэррон (Танев, Стэнли) – 23:37 0:3 Коннор (Шайфли, Иафалло) – 46:20 0:4 Коннор (Андерсон-Долан, Моррисси) – 48:40
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Дебраск (Шервуд) – 24:50 0:2 Шервуд (Джошуа, Форборт) – 27:51 1:2 Тэйвз (Койл, Макар) – 36:36 1:3 Джошуа (Рятю, Петтерссон) – 46:14 1:4 Хёгландер (Гарланд, Гронек) – 58:02
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 4
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Бьюгстад (Керфут) – 24:49 2:0 Доан (Макбэйн, Десимоне) – 33:54 2:1 Бланкенбург – 37:21 (pp) 2:2 Форсберг (Шей, Стэмкос) – 41:19 (pp) 2:3 О'Райлли (Бантинг) – 43:17 3:3 Гюнтер (Кули, Келлер) – 45:42 3:4 Форсберг – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Барбашёв – 06:58 2:0 Карлссон (Смит, Макнэбб) – 27:56 2:1 Макканн (Эберле, Ларссон) – 37:21
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Байфилд – 01:24 (pp) 1:1 Готье (Карлссон, Киллорн) – 21:46 2:1 Копитар (Андерсон, Кузьменко) – 22:17 3:1 Фиала (Кемпе, Копитар) – 25:30 (pp) 4:1 Лаферрье (Андерсон, Байфилд) – 36:34 5:1 Фиала (Кузьменко, Кемпе) – 41:08 (pp) 6:1 Спенс (Дано, Мур) – 50:47
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 78 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 112 очками после 79 сыгранных встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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