Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству волевых побед, обойдя Ягра

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативный пас в домашнем матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз». Столичный клуб одержал победу со счётом 5:4 Б, отыгравшись с 0:2.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин одержал 332-ю волевую победу за свою карьеру и вышел на пятое место в истории НХЛ, обойдя Яромира Ягра. Больше Александра таких побед в лиге имеют Патрик Марло (352), Джо Торнтон (347), Никлас Лидстрём (343) и Марк Мессье (343).

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 42 заброшенные шайбы и 28 результативных передач.