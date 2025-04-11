Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству волевых побед, обойдя Ягра
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативный пас в домашнем матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз». Столичный клуб одержал победу со счётом 5:4 Б, отыгравшись с 0:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42 0:2 Блейк (Джарвис) – 07:14 1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp) 2:2 Строум (Овечкин) – 30:50 (pp) 3:2 Дауд (Дьюхейм, Карлсон) – 36:51 4:2 Уилсон (Макмайкл) – 37:29 4:3 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 44:42 4:4 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 5:4 Дюбуа – 65:00
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин одержал 332-ю волевую победу за свою карьеру и вышел на пятое место в истории НХЛ, обойдя Яромира Ягра. Больше Александра таких побед в лиге имеют Патрик Марло (352), Джо Торнтон (347), Никлас Лидстрём (343) и Марк Мессье (343).
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 42 заброшенные шайбы и 28 результативных передач.
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