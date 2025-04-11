Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о церемонии в его честь перед игрой с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.
«Это здорово. Очень много людей пришло сегодня. Это очень важный момент, видеть всех людей, которые пришли сюда, чтобы отпраздновать событие вместе с нами», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 4:4. Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов.
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