Александр Овечкин высказался о церемонии в его честь перед игрой с «Каролиной»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о церемонии в его честь перед игрой с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

«Это здорово. Очень много людей пришло сегодня. Это очень важный момент, видеть всех людей, которые пришли сюда, чтобы отпраздновать событие вместе с нами», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 4:4. Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов.