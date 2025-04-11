Панарин сравнялся с Мессье по играм с 3+ очками в истории «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин провёл 61-ю игру с тремя и более очками в истории «Рейнджерс» и вышел на пятое место по данному показателю, сравнявшись с Марком Мессье. Рекорд клуба по играм с тремя и более очками принадлежит Роду Гилберту — 89 встреч.

В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и « Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли нью-йоркское дерби с разгромным счётом 9:2.