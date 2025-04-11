Панарин сравнялся с Мессье по играм с 3+ очками в истории «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин провёл 61-ю игру с тремя и более очками в истории «Рейнджерс» и вышел на пятое место по данному показателю, сравнявшись с Марком Мессье. Рекорд клуба по играм с тремя и более очками принадлежит Роду Гилберту — 89 встреч.
В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и « Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли нью-йоркское дерби с разгромным счётом 9:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 9
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Кайлли) – 03:17 0:2 Кайлли (Зибанеджад, Миллер) – 12:49 0:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 13:51 (pp) 0:4 Панарин (Трочек, Фокс) – 19:15 0:5 Пярссинен (Лафреньер) – 28:19 1:5 Цыплаков (Хольмстрём, Пелеч) – 39:06 (pp) 1:6 Берард (Ремпе, Кэррик) – 47:54 2:6 Фэшинг (Сизикас, Энгвалль) – 50:52 2:7 Берард (Кэррик, Миллер) – 52:37 2:8 Лафреньер (Фокс, Пярссинен) – 55:54 2:9 Панарин (Пярссинен) – 58:51
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