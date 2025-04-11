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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 11 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 11 апреля 2025 года
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Сегодня, 11 апреля, пройдёт первый игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 17:00 мск в Уфе состоится матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:00 в Ярославле местный «Локомотив» встретится с омским «Авангардом». Игра состоится на стадионе «Арена-2000».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пары 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядят следующим образом:

«Локомотив» – «Авангард»;
«Салават Юлаев – «Спартак».

«Трактор» – «Динамо» Мн;
«Динамо» М – «Ак Барс».

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