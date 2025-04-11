Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (9:2) форвард забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Третьей звездой дня признан форвард «Лос-Анджелес Кингз» Кевин Фиала, который в игре с «Анахайм Дакс» (6:1) записал на свой счёт две шайбы.

Первой звездой дня признан вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Голкипер во встрече с «Даллас Старз» (4:0) оформил «сухой» матч, отразив 25 бросков.

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