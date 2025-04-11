Овечкин с голевой передачей признан первой звездой матча с «Каролиной»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Каролиной Харрикейнз». В победной игре капитан столичного клуба записал на свой счёт результативную передачу.

Второй звездой матча признан нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, который забросил шайбу. Третья звезда игры — форвард «Каролины» Сет Джарвис, который в конце третьего периода сравнял счёт.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 4:4. Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов.