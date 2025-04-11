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Овечкин с голевой передачей признан первой звездой матча с «Каролиной»

Овечкин с голевой передачей признан первой звездой матча с «Каролиной»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Каролиной Харрикейнз». В победной игре капитан столичного клуба записал на свой счёт результативную передачу.

Второй звездой матча признан нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, который забросил шайбу. Третья звезда игры — форвард «Каролины» Сет Джарвис, который в конце третьего периода сравнял счёт.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 4:4. Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42     0:2 Блейк (Джарвис) – 07:14     1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp)     2:2 Строум (Овечкин) – 30:50 (pp)     3:2 Дауд (Дьюхейм, Карлсон) – 36:51     4:2 Уилсон (Макмайкл) – 37:29     4:3 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 44:42     4:4 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15     5:4 Дюбуа – 65:00    
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