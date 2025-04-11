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Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» установили уникальное клубное достижение в XXI веке

Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» установили уникальное клубное достижение в XXI веке
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Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» после разгромной победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (9:2) установили уникальное клубное достижение в XXI веке.

Сразу 10 хоккеистов «Рейнджерс» набрали минимум два очка в игре: Мика Зибанеджад (1+1), Джей Ти Миллер (0+2), Уилл Кайлли (1+1), Винсент Трочек (1+1), Артемий Панарин (2+1), Адам Фокс (0+3), Юусо Пярссинен (1+2), Алекси Лафреньер (1+1), Бретт Берард (2+0) и Сэм Кэррик (0+2).

Ранее в истории «Рейнджерс» было пять случаев, когда 10 и больше хоккеистов набирали 2+ балла в игре. Последний из таких случаев состоялся 24 октября 1979 года.

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