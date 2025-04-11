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Александр Сёмин и Илья Ковальчук сделали совместное фото и посетили игру «Вашингтона»

Александр Сёмин и Илья Ковальчук сделали совместное фото и посетили игру «Вашингтона»
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Бывший российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз», двукратный чемпион мира Александр Сёмин и олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук посетили игру столичного клуба с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, перед встречей состоялась церемония чествования российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина, который установил новый рекорд НХЛ по голам. Отметим, что Ковальчук часть сезона-2019/2020 также выступал за «Вашингтон».

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 4:4. Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов.

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