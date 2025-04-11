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Локомотив — Авангард: во сколько начало первого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало матча серии плей-офф, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 11 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ», «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» со счётом 4-0 в серии. «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» со счётом 4-2.

Напомним, матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

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