Семья Овечкина записала поздравление Александру для церемонии чествования

Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия с детьми Ильёй и Сергеем записала российскому форварду поздравление для церемонии чествования хоккеиста, которая состоялась перед игрой с «Каролиной Харрикейнз».

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 4:4. Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов.