Семья Овечкина записала поздравление Александру для церемонии чествования
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Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия с детьми Ильёй и Сергеем записала российскому форварду поздравление для церемонии чествования хоккеиста, которая состоялась перед игрой с «Каролиной Харрикейнз».
Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.
На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 4:4. Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42 0:2 Блейк (Джарвис) – 07:14 1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp) 2:2 Строум (Овечкин) – 30:50 (pp) 3:2 Дауд (Дьюхейм, Карлсон) – 36:51 4:2 Уилсон (Макмайкл) – 37:29 4:3 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 44:42 4:4 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 5:4 Дюбуа – 65:00
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