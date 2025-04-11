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Нападающий Антон Берлёв покинул «Сибирь»

Нападающий Антон Берлёв покинул «Сибирь»
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Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Антон Берлёв расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Антон Берлёв пополнил состав «Сибири» в ноябре прошлого года и провёл за команду 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Мы благодарим Антона за проведённый сезон в составе нашей команды и желаем ему удачи в профессиональной карьере!» — сказано в сообщении команды.

Всего в рамках КХЛ 31-летний Берлёв провёл 141 игру, где набрал 55 (19+36) очков.

Напомним, новосибирский клуб в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиге проиграл в серии «Салавату Юлаеву» со счётом 3-4.

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