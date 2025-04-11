Рябыкин: серия «Локомотив» — «Авангард» — скрытый финал розыгрыша Кубка Гагарина

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Авангардом».

«Серию «Локомотив» — «Авангард» можно назвать скрытым финалом розыгрыша Кубка Гагарина. Ярославль — лидер чемпионата, действующий финалист, команда с опытом и потенциалом.

Но и Омск во второй половине сезона набрал ход. В команде тоже много мастерства и опыта, плюс работает фактор психологии, когда удаётся переломить сезон и доказать скептикам, что они в отношении тебя были неправы. Это, в частности, про Прохоркина, Окулова, Серебрякова или Якупова. Очень интересный момент!

Мне очень нравится «Локомотив» — своей выстроенностью и стабильностью. Нынешний «Авангард» — более эмоциональная команда. Но у этого качества есть свои плюсы и минусы. На мой взгляд, задача Омска — придать серии максимально открытый и эмоциональный характер. Если же пойдёт строгий и системный хоккей, то «Локомотив» — фаворит.

Ну а с симпатиями тут всё понятно. Столько лет отдал омскому хоккею и «Авангарду», наряду с московским «Динамо» для меня это вторая родная команда», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Напомним, матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости