Нападающий СКА Арсений Грицюк подпишет контракт с «Нью-Джерси» и продолжит карьеру в НХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Арсения Грицюка, заявил, что хоккеист в скором времени подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз».

— Арсений Грицюк в своих соцсетях попрощался с командой и болельщиками. Он собирается уезжать в «Нью-Джерси»?

— Да, Арсений в ближайшие дни подпишет контракт новичка с «Дэвилз» и в следующем сезоне будет выступать в НХЛ, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В регулярном сезоне-2024/2025 Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) баллов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 11 апреля, в 13:00 мск.