Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Арсений Грицюк подпишет контракт с «Нью-Джерси» и продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий СКА Арсений Грицюк подпишет контракт с «Нью-Джерси» и продолжит карьеру в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Арсения Грицюка, заявил, что хоккеист в скором времени подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз».

— Арсений Грицюк в своих соцсетях попрощался с командой и болельщиками. Он собирается уезжать в «Нью-Джерси»?
— Да, Арсений в ближайшие дни подпишет контракт новичка с «Дэвилз» и в следующем сезоне будет выступать в НХЛ, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В регулярном сезоне-2024/2025 Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) баллов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 11 апреля, в 13:00 мск.

Материалы по теме
Грицюк попрощался с болельщиками СКА, форвард, вероятно, подпишет контракт с «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android