Демидов прибыл в Монреаль, рейс хоккеиста отслеживали более 2300 человек

Нападающий Иван Демидов прибыл в Монреаль рейсом из Стамбула. Об этом сообщает канадский портал TSN. Как отмечает аккаунт BarDown в социальной сети Х, по данным онлайн‑сервиса Flightradar, позволяющего наблюдать за положением воздушных судов, за бортом Демидова следило более 2300 человек. Это был рекордный показатель в мире на момент полета.

Напомним, Демидов недавно подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом.

19-летний россиянин прошёл весь путь в системе СКА, начиная с команды МХЛ и заканчивая КХЛ. В составе «СКА-1946» он стал обладателем Кубка Харламова в 2024 году и два года подряд получал звание лучшего игрока Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.