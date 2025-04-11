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Плющев — о Ротенберге: справиться с нынешним СКА мог бы только специалист уровня Тарасова

Плющев — о Ротенберге: справиться с нынешним СКА мог бы только специалист уровня Тарасова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал работу Романа Ротенберга на посту наставника СКА.

— Результаты показывают, что СКА при Ротенберге регрессирует. В первый сезон его работы главным тренером был выход в финал конференции, во второй — неожиданный вылет во втором раунде от «Автомобилиста». А сейчас — уже на самом старте. Что-то идёт неправильно?
— Тут, в принципе, СКА должен разобраться в политике и стратегии, чтобы всё привести к общему знаменателю. Но, зная структуру клуба, сколько в него вкладывается и всё, что связано с самим главным тренером, плохо представляю, кто из нынешних наших специалистов может возглавить этот клуб и сразу дать результат. Поэтому полагаю, что Ротенбергу надо просто пересмотреть некоторые свои позиции. Хотя бы потому, что результат негативный. В Петербурге должна быть выработана какая-то общая идеология, политика. Надеяться только на одного человека, что он благодаря своей харизме со всем справится, рискованно.

— Почему вы считаете, что никто из нынешних тренеров не справится со СКА? Давление большое?
— Петербург сам по себе город непростой. Не всех принимает. И команда непростая. Сколько через СКА уже прошло тренеров — и отечественных, и иностранных? Справиться с такой командой мог бы только специалист уровня Анатолия Владимировича Тарасова. Но сейчас у нас таких нет, и за рубежом, кстати, тоже, — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

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