Андрей Марков: на Овечкина в плей-офф будут оказывать давление сильнее, чем на Демидова

Чемпион мира Андрей Марков поделился ожиданиями от возможной серии Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс».

«Я помню, как мы [«Монреаль»] с восьмого места попали на «Вашингтон», за который уже играл Овечкин, и обыграли их. Команда сейчас на хорошем ходу, и когда попадаешь в плей-офф с восьмого места, то на тебе нет никакого давления. Тем более «Монреаль» давно не был в плей-офф, на него будет интересно посмотреть.

Овечкин — лидер, капитан команды, поэтому, я думаю, он будет играть одну из важнейших ролей в плей-офф. Как раз на него будет больше давления, чем на того же Ивана Демидова, если «Вашингтон» встретится с «Монреалем», — приводит слова Маркова ТАСС.