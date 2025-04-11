Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Толчинского: вопрос ухода Сергея из СКА не обсуждался и не обсуждается

Агент Толчинского: вопрос ухода Сергея из СКА не обсуждался и не обсуждается
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Сергея Толчинского, отреагировал на слухи о возможном уходе форварда из армейского клуба.

— Пошли слухи о возможном уходе из СКА Сергея Толчинского. Они не соответствуют действительности?
— Полностью не соответствуют. У Сергея действующий контракт, ещё три года. Роман Борисович чётко дал понять ему и мне, что рассчитывает на игрока в следующем сезоне как на лидера и будет ждать от Толчинского сильного выступления. Вопрос ухода из СКА не обсуждался и не обсуждается, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, контракт Толчинского рассчитан до 31 мая 2028 года. Ранее форвард подписал пятилетний контракт, два года из которых уже прошло. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч, где набрал 16 (7+9) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 11 апреля, в 13:15 мск.

Материалы по теме
Эксклюзив
Нападающий СКА Арсений Грицюк подпишет контракт с «Нью-Джерси» и продолжит карьеру в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android