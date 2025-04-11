Агент Толчинского: вопрос ухода Сергея из СКА не обсуждался и не обсуждается

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Сергея Толчинского, отреагировал на слухи о возможном уходе форварда из армейского клуба.

— Пошли слухи о возможном уходе из СКА Сергея Толчинского. Они не соответствуют действительности?

— Полностью не соответствуют. У Сергея действующий контракт, ещё три года. Роман Борисович чётко дал понять ему и мне, что рассчитывает на игрока в следующем сезоне как на лидера и будет ждать от Толчинского сильного выступления. Вопрос ухода из СКА не обсуждался и не обсуждается, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, контракт Толчинского рассчитан до 31 мая 2028 года. Ранее форвард подписал пятилетний контракт, два года из которых уже прошло. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч, где набрал 16 (7+9) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 11 апреля, в 13:15 мск.