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Агент Бардакова рассказал, останется ли игрок в СКА или отправится в систему «Колорадо»

Агент Бардакова рассказал, останется ли игрок в СКА или отправится в систему «Колорадо»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Захара Бардакова, ответил на вопрос о будущем 24-летнего форварда.

— Заканчивается контракт у Бардакова. Какие планы у Захара?
— Захар Бардаков пока размышляет. Он не принял решения, хотя тоже есть предложение из Северной Америки, где нападающего давно ждут в «Колорадо». Из СКА у нас тоже есть предложение. Захар, повторюсь, принимает решение и думает, что ему делать. В ближайшую неделю, после разговора с Романом Борисовичем, Бардаков примет окончательное решение, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В регулярке-2024/2025 Бардаков сыграл 53 встречи, в которых набрал 35 (17+18) очков. В плей-офф КХЛ на его счету гол и передача в шести играх.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«Переход в СКА — ни в коем случае не ошибка». Интервью с агентом Кузнецова
Эксклюзив
«Переход в СКА — ни в коем случае не ошибка». Интервью с агентом Кузнецова
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Новости. Хоккей
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