Агент Евгения Кузнецова отреагировал на расторжение многолетнего контракта со СКА

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, отреагировал на расторжение многолетнего контракта форварда со СКА.

— Новость о расторжении контракта Евгения Кузнецова со СКА стала для вас неожиданностью?

— Нам нужно было всё обговорить, встретиться лично и понять, что происходит. Просто пресса всё это подала в другом формате. Мне нужно было чётко понять позицию руководства клуба, мнение Жени. Когда мы все встретились, то поговорили, выслушали друг друга. Решение было на поверхности, оно получилось совместным, по соглашению сторон. Так что ничего экстраординарного не случилось.

— Как вы с игроком отреагировали на случившееся?

— Женя абсолютно благодарен Санкт-Петербургу, руководству СКА, болельщикам. Какие бы ситуации ни складывались — Роман Борисович (главный тренер СКА Роман Ротенберг. — Прим. «Чемпионата») всегда поддерживал Женю, они находились в диалоге. Женя увидел, что в России есть такие клубы, как СКА, где всё организовано, выстроено и нет никаких проблем. На его примере многие поняли, что не надо бояться возвращаться в Россию — здесь тоже достойные условия, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.